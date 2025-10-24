Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa odličnim partijama u Evroligi.

Četa Saše Obradovića savladala je Baskoniju u paklu "Beogradske arene" rezultatom 90:72, a na ovom meču posebno su se istakli Miler-Mekintajer sa 20 i Nvora sa 19 poena. Dvocifreni su bili još Kalinić i Moneke sa po 12, odnosno Jago sa deset poena, dok je kod Baskonije bolji od ostalih bio Luvavu-Kabaro koji je ubacio 24 poena.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ko nije bio u mogućnosti da gleda meč Crvena zvezda - Baskonija, u sledećem video snimku može da pogleda najzanimljivije detalje sa utakmice. Uživajte...

Ne propustiteEvroliga"LOŠE SMO OTVORILI, PREVIŠE SOLIRALI..." Obradović kritikuje posle pobede nad Baskonijom: Moraćemo da analiziramo ovaj meč
Saša Obradović
EvroligaTRENER BASKONIJE ZNA ŠTA JE ODLUČILO MEČ: Očigledno nismo mogli da odgovorimo...
Paolo Galbijati
EvroligaU EVROLIGI NEMA LAKO ĆEMO - IZ ODBRANE SVE POLAZI: Zvezda na vreme uočila problem i upisala "već viđenu" pobedu!
zvezda-baskonia-239467.JPG
Evroliga"GAZI, MELJI DOK TRAJE OVO LUDILO" Gore društvene mreže posle pobede Zvezde nad Baskonijom
KK Crvena zvezda

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković Crvena zvezda Delije Izvor: Kurir