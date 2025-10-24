Četa Saše Obradovića savladala je Baskoniju u paklu "Beogradske arene" rezultatom 90:72, a na ovom meču posebno su se istakli Miler-Mekintajer sa 20 i Nvora sa 19 poena. Dvocifreni su bili još Kalinić i Moneke sa po 12, odnosno Jago sa deset poena, dok je kod Baskonije bolji od ostalih bio Luvavu-Kabaro koji je ubacio 24 poena.