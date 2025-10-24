Crvena zvezda savladala je Baskoniju rezultatom 90:72, a ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice
ZVEZDA NASTAVILA SA BRUTALNIM PARTIJAMA! Crveno-beli srušili i Baskoniju: Za one koji nisu gledali - ovo su najzanimljiviji detalji sa meča (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa odličnim partijama u Evroligi.
Četa Saše Obradovića savladala je Baskoniju u paklu "Beogradske arene" rezultatom 90:72, a na ovom meču posebno su se istakli Miler-Mekintajer sa 20 i Nvora sa 19 poena. Dvocifreni su bili još Kalinić i Moneke sa po 12, odnosno Jago sa deset poena, dok je kod Baskonije bolji od ostalih bio Luvavu-Kabaro koji je ubacio 24 poena.
Ko nije bio u mogućnosti da gleda meč Crvena zvezda - Baskonija, u sledećem video snimku može da pogleda najzanimljivije detalje sa utakmice. Uživajte...
