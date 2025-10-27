BOMBA - PARTIZAN KRENUO PO JEDNOG OD NAJISKUSNIJIH IGRAČA EVROLIGE! Isplivali detalji, ovo je glavni razlog što legendarni plej već nije u crno-belom dresu!
KK Partizan rešio je jedan od dva goruća problema, te je na centarsku poziciju stigao bivši košarkaš Reala, Bruno Fernando.
Posle povrede Karlika Džonsa, kritična je i pozicija plejmejkera, a prema pisanjima Meridian sporta, Partizan je već uveliko u pregovorima sa jednim od najiskusnijih igrača Evrolige - Nikom Kalatesom.
Isplivali su i detalji, te je otkriven i glavni razlog što grčki plej već nije obukao crno-beli dres. Kalates je i dalje pod ugovorom sa Monakom, te je to kočnica u realizaciji transfera.
Željko Obradović i Nik Kalates su zajedno osvojili titulu prvaka Evrolige 2011. godine sa Panatinaikosom, Grk je dva puta bio deo idealne petorke Evrolige, četiri puta najbolji asistent elitnog evropskog takmičenja... Zbog ovih razloga veruje se da bi mogao da pomogne i crno-belima.
Šta vi mislite, da li bi Nik Kalates bio pravi izbor za Partizan? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Da li bi Nik Kalates bio pravi izbor za Partizan?
Kurir sport / Meridian sport
