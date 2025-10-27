Slušaj vest

Posle povrede Karlika Džonsa, kritična je i pozicija plejmejkera, a prema pisanjima Meridian sporta, Partizan je već uveliko u pregovorima sa jednim od najiskusnijih igrača Evrolige - Nikom Kalatesom.

Isplivali su i detalji, te je otkriven i glavni razlog što grčki plej već nije obukao crno-beli dres. Kalates je i dalje pod ugovorom sa Monakom, te je to kočnica u realizaciji transfera.

Željko Obradović i Nik Kalates su zajedno osvojili titulu prvaka Evrolige 2011. godine sa Panatinaikosom, Grk je dva puta bio deo idealne petorke Evrolige, četiri puta najbolji asistent elitnog evropskog takmičenja... Zbog ovih razloga veruje se da bi mogao da pomogne i crno-belima.

Šta vi mislite, da li bi Nik Kalates bio pravi izbor za Partizan? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li bi Nik Kalates bio pravi izbor za Partizan? Da, definitivno bi bio pravi izbor 38.27% Ne, nikako ne bi bio pravi izbor 34.51% Teško je proceniti 27.21%

Kurir sport / Meridian sport

