Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde imaće podršku svojih navijača na gostovanju Makabiju.

"Ponos Izrael" će otvoriti vrata "Pionira" za 700 navijača crveno-belih.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zbog gostoprimstva Beograda u prethodne dve godine, Makabi je rešio da se oduži.

Zvezdi će biti prodato 700 ulaznica, piše "Meridian sport", zbog domaćinstva i pomoći klubu iz Tel Aviva tokom dve godine.

Utakmica sedmog kola Evrolige na programu je u četvrtak od 20.05.

Pre toga, Zvezda u utorak dočekuje Asvel, dok Makabi gostuje Panatinaikosu.

Podsetimo, izraelski klubovi će od decembra svoje mečeve igrati u domovini.

Ne propustiteKošarka"SA ZVEZDOM IMAMO VELIKE PLANOVE" Direktor legendarnog kluba otvorio dušu: "Mislimo na srpsku košarku! Prioritet je razvoj mladih igrača"
Nenad Šulović.jpg
Evroliga"ZVEZDA SE BAVILA RADNJAMA KOJE SU MANJE ČASNE!" Ostoja Mijailović stao pred kamere, pa otvorio dušu: "Imao sam i ja tu opciju... Smatrao sam da je to NEČASNO"
Ostoja Mijailović
Košarka"MOŽDA SU ČUDA MOGUĆA" Obradović potvrdio loše vesti i razočarao navijače Zvezde! Otkrio je kakva je situacija sa povređenim igračima!
Saša Obradović
KošarkaSNIMAK KOJI JE ODUŠEVIO DELIJE! DEVONTE GREJEM SE USKORO VRAĆA NA PARKET? Uhvaćen je u Pioniru kako hoda normalno, pogledajte šta je radio tamo! VIDEO
profimedia-1037292629.jpg

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir