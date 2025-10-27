Makabi Tel Aviv obradovao navijače Crvene zvezde.
DOBRE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU! Makabi izašao u susret!
Košarkaši Crvene zvezde imaće podršku svojih navijača na gostovanju Makabiju.
"Ponos Izrael" će otvoriti vrata "Pionira" za 700 navijača crveno-belih.
Zbog gostoprimstva Beograda u prethodne dve godine, Makabi je rešio da se oduži.
Zvezdi će biti prodato 700 ulaznica, piše "Meridian sport", zbog domaćinstva i pomoći klubu iz Tel Aviva tokom dve godine.
Utakmica sedmog kola Evrolige na programu je u četvrtak od 20.05.
Pre toga, Zvezda u utorak dočekuje Asvel, dok Makabi gostuje Panatinaikosu.
Podsetimo, izraelski klubovi će od decembra svoje mečeve igrati u domovini.
