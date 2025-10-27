to je to

to je to

Slušaj vest

Izraelski košarkaš Jam Madar, odlučio je da ostane u svojoj domovini i potpiše novi ugovo sa Hapoel Tel Avivom.

Trener Hapoela Dimitris Itudis, pronašao je žicu Madaru, koji je prošle sezone, bio jedan od najboljih igrača na bekovskim pozicijama u Evrokupu.

1/8 Vidi galeriju Jam Madar Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Starsport©, Starsportphoto

Na početku ove sezone ima problem sa povredama. Najpre je morao da ide na operaciju slepog creva, a kad se oporavio, počelo je da ga muči koleno.

Ipak, čelnicima kluba to ne smeta da pred Madara iznesu ponudu za nastavak saradnje i to vrlo izdašnu. Za pet godina - 8.500.000 evra, prenosi izraelski "Sport 5".

Nekadašnji plej Partizana je tako posle godina lutanja i ne toliko lepog odlaska iz Humske, na kraju ostao kući i skrasio se.

BONUS VIDEO: