Košarkaše Crvene zvezde očekuje duplo kolo Evrolige, ali će oba meča igrati u Beogradu.

Prvo će u utorak od 19 časova dočekati Asvel u "Beogradskoj Areni", a zatim će, samo na papiru, gostovati Makabiju iz Tel Aviva u hali "Aleksandar Nikolić" u četvrtak od 20.05.

Čelnici Makabija odlučili su se da puste u prodaju 1.000 ulaznica za gostujuće navijače i to su u taboru sa Malog Kalemegdana sa oduševljenjem prihvatili. Cena ulaznice je 70 evra, a procenjeni prihod kluba od prodaje srpskim navijačima je oko 70.000 evra, piše izraelski "Sport5".

Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, navijači Makabija nisu sa oduševljenjem prihvatili ovu kontroverznu odluku kluba. Na društvenim mrežama komentarisali su ovu odluku i besni su jer će izgubiti osećaj domaćeg terena.

Pomenuti izvor navodi kako su navijači kontaktirali klub, te tražili objašnjenje pošto su nezadovoljni ovom odlukom.

Bilo kako bilo, Zvezda će imati podršku navijača i to će im definitivno biti motiv više da stignu do pobede.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

