Hapoel i Partizan u sredu od 19 časova u Sofiji igraju meč 7. kola Evrolige, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
EVROLIGA
CRNO-BELI PRED NOVIM EVROLIGAŠKIM ISKUŠENJEM: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Hapoel - Partizan
Košarkaši Partizana u sedmom kolu Evrolige gostovaće Hapoelu iz Tel Aviva, ali na neutralnom terenu u Sofiji (sreda, 19.00).
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Hapoel - Partizan?
