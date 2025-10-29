Slušaj vest

Košarkaši Dubaija dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u Sarajevu u meču devetog kola Evrolige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Utakmica će biti odigrana 6. novembra od 19 časova u Olimpijskoj dvorani "Zetra" u Sarajevu.

U saopštenju se navodi i da će utakmica šestog kola Evrokupa izmešu Bahčešehira iz Istanbula i Hapoela iz Jerusalima biti odigrana 5. novembra od 18 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

