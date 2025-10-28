Slušaj vest

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman kažnjen je od strane Evrolige.

Evroliga se oglasila povodom odluka donesenih na osnovu dešavanja iz utakmica odigranih u 5. i 6. kolu u sezoni 2025/26 što se odigralo u oktobru.

Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

U petom kolu je Ergin Ataman pobesneo na sudije kada je Panatinaikos u Bolonji gubio od Virtusa. Turski trener je isključen sa utakmice zbog dve tehničke greške.

Zbog toga je Evroliga kaznila Ergina Atamana sa 8.000 evra.

profimedia0477377644.jpg
Nikola Jokić
KK Crvena zvezda
FK Železničar Pančevo

BONUS VIDEO:

Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao! Izvor: Kurir