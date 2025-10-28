Evroliga kaznila Ergina Atamana.
kazna
ATAMAN KAŽNJEN! Trener Panatinaikosa udaren po džepu!
Trener Panatinaikosa Ergin Ataman kažnjen je od strane Evrolige.
Evroliga se oglasila povodom odluka donesenih na osnovu dešavanja iz utakmica odigranih u 5. i 6. kolu u sezoni 2025/26 što se odigralo u oktobru.
Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport
U petom kolu je Ergin Ataman pobesneo na sudije kada je Panatinaikos u Bolonji gubio od Virtusa. Turski trener je isključen sa utakmice zbog dve tehničke greške.
Zbog toga je Evroliga kaznila Ergina Atamana sa 8.000 evra.
