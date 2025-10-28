Navijači su na društvenim mrežama dali svoj sud.
Evroliga
ZVEZDA SAMLELA ASVEL, A DELIJE TVITER: "Igramo najbolju košarku u Evroligi"
Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Asvelom sa 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25) u meču sedmog kola Evrolige.
Iako desetkovani, crveno-beli su uspeli da ostvare ubedljiv trijumf, a navijači su i više nego zadovoljni.
Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:
