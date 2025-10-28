Slušaj vest

Iako crno-beli nisu slavili u duelu sa Parizom, navijači Partizana dobili su veliko priznanje za podršku – oni su zvanično najglasniji navijači kola.

"Grobari" su tokom meča ostvarili prosečnu jačinu navijanja od 103 decibela, što je svega 0,2 decibela više od Crvene zvezde, čiji su navijači neumorno bodrili tim Saše Obradovića u pobedi nad Baskonijom.

Treće mesto po glasnosti zauzeli su navijači italijanskog Virtusa, koji su tokom trijumfa nad Panatinaikosom zabeležili 102,6 decibela.

Ne propustiteEvroligaATAMAN KAŽNJEN! Trener Panatinaikosa udaren po džepu!
Ergin Ataman
EvroligaCRVENA ZVEZDA SE OGLASILA HITNIM SAOPŠTENJEM! Tema su Batler, Grejem i Nvora: Poznato u kom su stanju i kada će na teren!
KK Crvena zvezda
Evroliga"DA ZAUSTAVIMO MICIĆA..." Kapiten Partizana zna šta je potrebno protiv lidera Evrolige: Nadam se da smo shvatili neke stvari...
Vanja Marinković na zagrevanju
EvroligaŠTA SE DEŠAVA SA DŽEREDOM BATLEROM?! Najveće pojačanje Zvezde ne igra protiv Asvela - kada ćemo moći da ga vidimo na terenu?!
Džered Batler

Grobari u Madridu Izvor: Kurir