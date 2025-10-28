Šesto kolo Evrolige donelo je interesantne rezultate i na tribinama.
Evroliga
PRIZNANJE ZA GROBARE - NAJBOLJI SU! Delije su odmah iza njih
Slušaj vest
Iako crno-beli nisu slavili u duelu sa Parizom, navijači Partizana dobili su veliko priznanje za podršku – oni su zvanično najglasniji navijači kola.
"Grobari" su tokom meča ostvarili prosečnu jačinu navijanja od 103 decibela, što je svega 0,2 decibela više od Crvene zvezde, čiji su navijači neumorno bodrili tim Saše Obradovića u pobedi nad Baskonijom.
Treće mesto po glasnosti zauzeli su navijači italijanskog Virtusa, koji su tokom trijumfa nad Panatinaikosom zabeležili 102,6 decibela.
Reaguj
2