Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju Hapoelu u utakmici 7. kola Evrolige.

Srpski reprezentativac Vasilije Micić koji nastupa za Hapoel izneo je svoja očekivanja uoči meča.

"Kao i svaka utakmica. Trudim se da pristupim profesionalno i ozbiljno", rekao je Micić.

Hapoel je odlično krenuo takmičenje i prvi je sa skorom 5-1.

"Ne znam kako izgleda sa strane. Imamo 10 novih igrača. Uvek se hemija lakše gradi kroz pobede, nego kroz poraze. Ne bih rekao da smo pokazali nešto specijalno, osim što imamo poziciju autsajdera. Želimo da dokažemo da imamo mesto u Evroligi".

Micić se letos vratio iz NBA lige.

"Srećan sam što igram. Nedostajalo mi je igranje. Takav sam igrač, moram da imam minute. To je bio osnovni cilj povratka i dolaska u Hapoel. Nadam se da to opravdavam na terenu".

1/5 Vidi galeriju Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Micić ima dve evropske titule sa Efesom

"I u Efesu smo imali 10 novih igrača. Sve kreće od individualnih ciljeva, što se kasnije prenese na ekipu. Te godine smo imali tim, niko ništa nije ostvario do tada i svakoj utakmici smo pristupali kao da je finale. Sama pozicija tima je da dolazi iz Evrokupa, možda drugačije gledaju na nas. Na nama je da kroz utakmice stičemo poštovanje. Sve na terenu govori".

Hapoel se uskoro vraća u Tel Aviv.

"Hvala Bugarskoj na gostoprimstvu. Cilj nam je da se vratimo u Izrael i da igramo pred našim navijačima".

Meč je na programu u sredu od 19 časova u Sofiji.