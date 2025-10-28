Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju Hapoelu u utakmici 7. kola Evrolige.

Trener Hapoela Dimitris Itudis upitan je za ubedljiv poraz Partizana od Pariza u prethodnom kolu.

"Mislim da je to najbolje mogu da odgovore Željko i njegovi saradnici. Ja imam veliko poštovanje prema Željku i njegovim saradnicima", rekao je Itudis.

Hapoel je kao debitant lider Evrolige

"Ne bih rekao da samo iznenađeni, ali smo primili dobro način na koje su te pobede došle. Mi gradimo nešto zajedničko, Hapoel je prvi put na ovoj sceni, ali imena koja su došla da pomažu su izuzetna. Sad smo u toku izgradnje samopouzdanja, hemije i automatizma".

Jedan od igrača koji su ovog leta pojačali Hapoel je i srspki reprezentativac Vasilije Micić.

"Mi smo veoma srećni što je Vasa sa nama. Što je deo onoga što želimo da izgradimo, brzo se uklopio u tandemu sa nekim igračima, ali to je proces. On je u reprezentaciji igrao sa povredom, ali pokušavamo da iskotistimo njegovo iskustvo i želju koje pokazuje na parketu i kvalitetom, to je najbolje od njega. Neka bude živ i zdrav, svi ljudi od košarke imaju dosta da vide od Vase".

Može li Micić ponovo do MVP titule.

"Da budemo živi i zdravi, tek smo na sedmom kolu, ima još dosta da se igra".

Željko Obradović Izvor: MONDO