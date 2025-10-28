Zvezda srušila Asvel za petu pobedu u nizu
EVROLIGA
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA: Ništa ne uspeva kao pobeda, čekaju me slatke muke...
Zvezda je zabeležila i petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i nastavila fenomenalnu seriju pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića.
Trener crveno- belih izneo je svoje prve utiske posle nove pobede svog tima.
"Pobeda je pobeda. Uvek kažem da ništa ne uspeva olje od pobeda. Kada meč nije najkvalitetniji, važno je da se pobedi. Imamo povrede skoro svake nedelje. Ali, sve dok nalazimo načine da pobeđšujemo utakmice, sve je dobro. Mislim da će sve biti 100 odsto bolje", istakao je Obradović i dodao:
- Čini mi se, kako se igrači budu vraćali iz povreda, mogu imati i problema sa rotacijom ko će igrati, ali to su slatke muke
Zvezdu već za dva dana očekuje novi izazov i gostovanju Makabiju, takođe u Beogradu, ali u hali "Pionir".
