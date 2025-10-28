Slušaj vest

Bila je to peta vezana pobeda Zvezde u Evroligi, a nakon meča, na redovnoj konferenciji za medije, javnosti se obratio trener crveno-belih Saša Obradović:

- Zaslužili smo pobedu. Odradili smo odličan posao u odbrani. Ovo će biti naš zaštitni znak u budućnosti, ako nastavimo ovako. Imamo problema sa povredama, moram da nađem dobru hemiju, što nije lako.

Veliki broj povređenih igrača, niste imali previše igrača koji kreiraju jedan na jedan:

- U nekim izolacijama i preuzimanjima moramo bolji posao da radimo. Vremena za trening nema, ovo što smo uradili smo očekivali. Ne može sa kontaktom da se radi, dupli je program Evrolige. Imamo i tešku utakmicu u Subotici. Moraš da budeš ekonomičan, neki igrači su se tek vratili, treba im vremena da budu na dobrom fizičkom nivou, to je sigurno segment igre na kojem mora da se radi. Biće lakše kad budu tu igrači kao Nvora ili Batler. Treba ljudi bolje da se kreću da bi imali mogućnost iskoka u napadu.

O Miljenoviću.

- On iz utakmice u utakmicu pokazuje svoj talenat i razlog da bude tamo. Po meni on mora da bude igrač koji mora da mu se nađe uloga, pogotovo u jadranskoj ligi. Biće jača konkurencija kada je Evroliga u pitanju. Svaki minut je što se mene tiče pobede, da mu dam da igra i stiče iskustvo. Verujem u njega, zaslužuje pažnju.

Da li Zvezda ovako treba da izgleda defanzivno?

- Ja kao što sam rekao, što se ove ekipe tiče, ne bi trebalo da se igra sa prevelikim brojem informacijama, moramo da se fokusiramo na tome i pričamo o dobroj odbrani. U odnosu na taktiku gde menjamo odbranu iz perioda do perioda, to nam daje snagu, a protivniku probleme, pošto treba da se adaptira.

Odlična utakmica Monekea.

- Nema to veze, pričali smo o tome. Treba imati veću sliku, nije to samo današnja utakmica, što više raspoloživih igrača i raspoloženih, teža si pretnja, On je odigrao dobro, za dva dana imamo zahtevnu i tešku utakmicu i tu sam probao malo da podelim minutažu i držim visok nivo agresivnosti u odbrani.

Više igrača na raspolaganju?

- Batler je dobio zeleno svetlo, videćemo da li može za jedan i po dan da se osposobi da igra. Ne znamo u kakvoj je spremi. Sada postoji taj deo, moramo da razmišljamo sa kojim rizicima idemo. Prvo na kom je fizičkom nivou, iako deluje okej. Ne može bez ikakvog treninga i razumevanja, šta želimo da igramo. Sigurno još jedan igrač koji mora da uđe, pošto nemamo mogućnosti. Mora da uđe u rotaciju. Da uči iz utakmice u utakmicu, treninga u trening.

Nvora?

- Čekamo od dana do dana, ne znamo kada ćemo da ga imamo, nepoznanica je. Čekamo doktora i fizija da nam jave kad i kako - zaključio je Obradović.

Zvezdu već u četvrtak očekuje duel sa Makabije, u okviru osmog kola Evrolige, a utakmica je na programu od 20 časova i pet minuta.

