EVROLIGA
IVANOVIĆ SE IZGUBIO U ZELENOJ ŠUMI: Žalgiris ubedljiv protiv Virtusa u Evroligi
Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Kaunasu ekipu Virtusa iz Bolonje sa 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15), u utakmici sedmog kola Evrolige.Dabl-dabl učinak u litvanskom timu imao je Silvijan Fransisko sa 23 poena i 10 asistencija, Mozes Rajt je postigao 14 poena, uz osam uhvaćenih lopti, dok je Dastin Sliva upisao 13 poena.
Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
U ekipi Virtusa bolji od ostalih je bio Metju Morgan sa 19 poena, a srpski košarkaš Alen Smailagić je dodao 12 poena, uz pet skokova.
Žalgiris je upisao petu pobedu u sedam odigranih utakmica Evrolige, dok Virtus ima skor 4/3.
U sledećem kolu Žalgiris dočekuje Asvel, a Virtus gostuje Bajernu.
