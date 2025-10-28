Slušaj vest

Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Kaunasu ekipu Virtusa iz Bolonje sa 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15), u utakmici sedmog kola Evrolige.Dabl-dabl učinak u litvanskom timu imao je Silvijan Fransisko sa 23 poena i 10 asistencija, Mozes Rajt je postigao 14 poena, uz osam uhvaćenih lopti, dok je Dastin Sliva upisao 13 poena.

U ekipi Virtusa bolji od ostalih je bio Metju Morgan sa 19 poena, a srpski košarkaš Alen Smailagić je dodao 12 poena, uz pet skokova.

Žalgiris je upisao petu pobedu u sedam odigranih utakmica Evrolige, dok Virtus ima skor 4/3.

U sledećem kolu Žalgiris dočekuje Asvel, a Virtus gostuje Bajernu.

