MONEKE IZJAVOM POSLE MEČA ODUŠEVIO "DELIJE"! U Crvenoj zvezdi do penzije?
Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradskoj areni Asvel sa 79:65 u sedmom kolu Evrolige.
Posle meča pred novinare je stao as Zvezde Čima Moneke:
- Važna pobeda za nas ako želimo da budemo ozbiljan tim i uprkos problemima koje imamo sa povredama. Sa ove tačke gledišta, ja sam ponosan na svoje saigrače. Svaka utakmica je važna, nema utakmica koja će biti lagana - rekao je Moneke.
Atmosfera sa tribina je bila sjajna, navijači te vole.
- Osećam ljubav, ona je uzajamna, ne želim da napuštam ovaj tim, imam želju da ovde ostanem ako treba i do penzije ako treba.
Da li je ovo tvoja najbolja utakmica u Crvenoj zvezdi.
- Mislim da sam bolje odigrao protiv Fenera. Ali timski isto mislim da je bila u Istanbulu.
Kako do pobede protiv Makabija.
- Odbrana, to je naš identitet!
