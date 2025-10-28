Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradskoj areni Asvel sa 79:65 u sedmom kolu Evrolige.

Posle meča pred novinare je stao as Zvezde Čima Moneke:

- Važna pobeda za nas ako želimo da budemo ozbiljan tim i uprkos problemima koje imamo sa povredama. Sa ove tačke gledišta, ja sam ponosan na svoje saigrače. Svaka utakmica je važna, nema utakmica koja će biti lagana - rekao je Moneke.

Atmosfera sa tribina je bila sjajna, navijači te vole.

- Osećam ljubav, ona je uzajamna, ne želim da napuštam ovaj tim, imam želju da ovde ostanem ako treba i do penzije ako treba.

Da li je ovo tvoja najbolja utakmica u Crvenoj zvezdi.

- Mislim da sam bolje odigrao protiv Fenera. Ali timski isto mislim da je bila u Istanbulu.

Kako do pobede protiv Makabija.

- Odbrana, to je naš identitet!

