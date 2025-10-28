Slušaj vest

Zvezda je zabeležila i petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i nastavila fenomenalnu seriju pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića.

Među navijačima crveno-belih provejavala je bojazan uoči ovog meča ne toliko zbog kvaliteta rivala, mada u Evroligi nema lakih protivnika, koliko povreda u timu.

Kadrovska situacija je brinula sve, koja ne da se nije popravila, nego je čak je iz kola u kolo sve gora. Džordan Nvora se povredio, nije nastupio na ovom meču, a najnovije pojačanje Džerod Batler još uvek nije registrovan.

Ipak Zvezda i tako okrnjenja, bez maltene klasičnog beka, našla je način da pobedi i to mnogo lakše se nego što očekivalo.

Stari oprobani recept - fantastična odbrana i neverovatna energija, iz koje su išli laki poeni iz tranzicije.

Zvezda je zaustavila Asvel na svega 65 poena, a treba reći da su Francuzi u poslednjih par minuta iskoristili opuštanje crveno-belih da ublaže poraz.

Izdominirao je fantastični Čima Moneke, a zapaženi su bili Dobrić, Odželej i Mekintajer,

Zvezda je utakmicu prelomila već na poluvremenu.

Nije realno očekivati da Zvezda svaki meč može da odigra u odbrani kao prethodnih nekoliko, ali sve ovo zaista obećava.

Četiri vezane, maltene rutinske pobede na svom terenu, verovatno niko od navijača crveno-belih nije očekivao.

Sam Saša Obradović je rekao da će kad se priključe igrači koji nedostaju imati slatke muke oko sastava tima i deluje da je zaista tako.

Prosto je neverovatno koliko se sve izmenilo za manje od mesec dana. Od prežaljene ekipe, do kaznene ekspedicije koja ruši sve redom.

Šta će biti dalje prosto je nemoguće prognozirati u ovako izjednačnom takmičenju, ali navijači Zvezde trenutno imaju mnogo razloga za zadovoljstvo.