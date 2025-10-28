Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeOgnjen Dobrić kaže da vremena za slavlje nema.

Crveno-beli su slavili protiv Asvela sa 79:65 u sedmom kolu Evrolige.

- Lepo smo odigrali. Naš ritam je takav da ne možemo da se opuštamo. Za dva dana je nova utakmica. Makabi nam je trenutno najbitniji. Takav je raspored, nemamo vremena za uživanje - rekao je Dobrić.

Džerad Batler je novi igrač Zvezde.

- Tek se priključio timu. Nije stigao ni da trenira nešto mnogo sa timom. Nadam se da će biti spreman za ove utakmice koje dolaze - dodao je on.

Dobrić je prošao put od navijača do igrača Zvezde, što je za njega ostvarenje sna.

- Jesam. Od malena sanjam o svemu ovome. Sve je dolazilo postepeno. Od tribine do terena. Dug je to bio put - istakao je Dobrić, kome je ovo bila 500. utakmica za Zvezdu.

