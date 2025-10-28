Barselona pobedila Olimpiju Milano.
KEVIN PANTER NAOŠTRENIH KANDŽI STIŽE U BEOGRAD: Drama Barselone pred Partizan!
Najefikasniji je bio Vil Klajburn sa 17 poena i 5 skokova, a sjajan je bio i Jan Veseli sa 14 poena i 5 skokova, dok je Kevin Panter imao 13 poena, a Šengelija 11 koliko je ubacio i Satoranski s tim što je Čeh podelio i 7 asistencija.
Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
U redovima Milana, 15 poena je imao Armani Bruks, 12 Šejvon Šilds, 11 Buker i 10 Bolmaro, a Gudurić je imao 3 poena za 16 minuta na terenu.
Barselona već u petak stiže na megdan Partizanu od 20.45.
