Košarkaši Barselone pobedili su Olimpiju Milano rezultatom 74:69 u sedmom kolu Evrolige.

Najefikasniji je bio Vil Klajburn sa 17 poena i 5 skokova, a sjajan je bio i Jan Veseli sa 14 poena i 5 skokova, dok je Kevin Panter imao 13 poena, a Šengelija 11 koliko je ubacio i Satoranski s tim što je Čeh podelio i 7 asistencija.

Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

U redovima Milana, 15 poena je imao Armani Bruks, 12 Šejvon Šilds, 11 Buker i 10 Bolmaro, a Gudurić je imao 3 poena za 16 minuta na terenu.

Barselona već u petak stiže na megdan Partizanu od 20.45.

