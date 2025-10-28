Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su na svom terenu u Atini Makabi iz Tel Aviva 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19), u utakmici sedmog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 22 poena. Džedi Osman je dodao 20 poena, pet skokova i četiri ukradene lopte, Omer Jurceven je upisao 16 poena i 13 skokova, od kojih su osam bili u napadu, dok je Ti Džej Šorts zabeležio 13 poena i šest asistencija. Huančo Ernangomes je utakmicu završio sa osam poena i 11 skokova, od kojih su sedam bili u napadu.

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Džejlen Hord sa 15 poena, uz devet skokova. Džimi Klark je dodao 14 poena, Ti Džej Lif je upisao 12 poena i devet skokova, dok su Loni Voker i Roman Sorkin postigli po 10 poena.

Panatinaikos je četvrti na tabeli sa pet pobeda i dva poraza, dok Makabi zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 2/5.

Panatinaikos će utakmicu narednog kola odigrati u petak, kad će igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, dok će Makabi dan ranije u Beogradu biti domaćin protiv Crvene zvezde.