Baskonija je u Vitoriji savladala Dubai sa 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25) u utakmici sedmog kola Evrolige.
BASKONIJA UPISALA PRVI TRIJUMF U EVROLIGI: Dubai bez rešenja u Vitoriji
Timoti Luvavu bio je najefikasniji u domaćem timu sa 25 poena, uz šest uhvaćenih lopti, Kobi Simons je dodao 16 poena, uz pet asistencija, a Hamidu Dijalo je upisao 14 poena i osam skokova.
U ekipi Dubaija najbolji učinak imao je srpski košarkaš Filip Petrušev sa 22 poena, sedam skokova i tri asistencije, dok je Davis Bertans postigao 19 poena, uz četiri skoka.
Dubai je upisao drugi uzastopni poraz u Evroligi i ima skor 3/4, a Baskonija je upisala prvi trijumf u novoj sezoni Evrolige i ima skor 1/6.
U sledećem kolu Baskonija dočekuje Efes, dok Dubai gostuje Valensiji.
