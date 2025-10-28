Slušaj vest

Timoti Luvavu bio je najefikasniji u domaćem timu sa 25 poena, uz šest uhvaćenih lopti, Kobi Simons je dodao 16 poena, uz pet asistencija, a Hamidu Dijalo je upisao 14 poena i osam skokova.

U ekipi Dubaija najbolji učinak imao je srpski košarkaš Filip Petrušev sa 22 poena, sedam skokova i tri asistencije, dok je Davis Bertans postigao 19 poena, uz četiri skoka.

Dubai je upisao drugi uzastopni poraz u Evroligi i ima skor 3/4, a Baskonija je upisala prvi trijumf u novoj sezoni Evrolige i ima skor 1/6.

U sledećem kolu Baskonija dočekuje Efes, dok Dubai gostuje Valensiji.

(Beta)

