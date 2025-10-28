Novak Đoković gledao meč Panatinaikosa i Makabija u Atini.
ludnica
EVROLIGA SE OGLASILA ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Gori Tviter!
Novak Đoković je poznat kao veliki ljubitelj košarke, pa je ovoga puta, pratio meč u Atini između Panatinaikosa i Makabija.
Prošle nedelje, Nole je gledao meč Crvene zvezde i Baskonije u Areni.
Novak Đoković - Zizu Bergs Foto: Profimedia
Ipak, ovog utorka, Novak je pratio meč u legendarnoj "OAKA"-i, a tim povodoom oglasila s ei Evroliga.
Naime, na društvenim mrežama postavljen je kratki video Novaka Đokovića iz lođe, kako sedi sa sinom, a uz video, objavljen je i komentar:
- Iz Beograda do Atine, najveći teniser svih vremena je isti kao i svi mi - stoji u komentaru.
