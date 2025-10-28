Slušaj vest

Košarkaši Pariza poraženi su na svom terenu u sedmom kolu Evrolige od Anadolu Efesa sa 90:80.

Nadir Hifi se "raspao" i gotovo sve promašio što Parižani nisu mogli da nadoknade. Pre samo nekoliko dana puštao je kišu u Areni protiv Partizana.

Na kraju je Efes pobedio rezultatom 90:80 uz 19 poena Larkina, 18 Osmanija koji je imao i 6 skokova, a po 14 ubacili su Lojd i Kordinije.

U redovima Pariza su Hifi i Erera postigli po 17 poena, s tim što je Nadir iz igre imao 2/16, a 13 poena je ubacio Robinson, 11 Utara i 10 Dalton Homs.

