Kokoškov je drugi put ove sezone isključen sa meča Evrolige.
evroliga
SRBIN ISKLJUČEN SA MEČA! Kokoškov pobesneo zbog odluke sudija, ušao u žestoku raspravu sa Javorom, pa ljutito napustio teren: "Mamicu ti..."
Slušaj vest
Trener Anadolu Efesa, srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov, zaradio je isključenje na meču protiv Pariza u sedmom kolu Evrolige.
Nakon jedne diskutabilne odluke sudija u trećoj deonici usledio je žestok protest srpskog stručnjaka. Dobio je tehničku, ali nije se zaustavio. Ušao je u verbalnu raspravu sa arbitrom Damirom Javorom, dosuđena mu je i druga tehnička, pa je morao ranije u svlačionicu.
Igor Kokoškov i Damir Javor Foto: Screenshot
Prilikom izlaska sa terena imao je i šta da kaže sudijama, sa njegovih usana mogla se pročitati čuvena psovka:
"Mamicu ti..."
Ovo nije prvi put da je Igor Kokoškov isključen ove sezone, već mu se isto desilo u drugom kolu Evrolige u meču sa Hapoel Tel Avivom.
Pogledajte kako je isključen srpski trener:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši