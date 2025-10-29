Slušaj vest

Trener Anadolu Efesa, srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov, zaradio je isključenje na meču protiv Pariza u sedmom kolu Evrolige.

Nakon jedne diskutabilne odluke sudija u trećoj deonici usledio je žestok protest srpskog stručnjaka. Dobio je tehničku, ali nije se zaustavio. Ušao je u verbalnu raspravu sa arbitrom Damirom Javorom, dosuđena mu je i druga tehnička, pa je morao ranije u svlačionicu.

Igor Kokoškov
Igor Kokoškov i Damir Javor Foto: Screenshot

Prilikom izlaska sa terena imao je i šta da kaže sudijama, sa njegovih usana mogla se pročitati čuvena psovka:

"Mamicu ti..."

Ovo nije prvi put da je Igor Kokoškov isključen ove sezone, već mu se isto desilo u drugom kolu Evrolige u meču sa Hapoel Tel Avivom.

Pogledajte kako je isključen srpski trener:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaOZBILJAN PROBLEM ZA ATAMANA! PAO ostao bez važnog igrača - neće igrati narednih mesec dana!
Ergin Ataman
KošarkaŠTA TO PARTIZAN "KUVA"? "Grobari" u transu, ko to stiže među crno-bele?
Monte Moris
KošarkaOTKRIVENO - BOMBA U SPOLJNOJ LINIJI! Partizan završio veliko pojačanje - isplatilo se čekati!
Željko Obradović i Ostoja Mijailović
KošarkaBRUNO FERNANDO U SUZAMA: Novi centar Partizana plakao kao kiša! (VIDEO)
Bruno Fernando.jpg

Čima Moneke izjava posle Zvezda ASVEL Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić