"Bilo koga iz Žalgirisa (Silvan Francisko, Najdžel Vilijams-Gos i Maodo Lo prim.out), bilo koga iz Reala (Fakundo Kampaco i Teo Maledon prim.out), recimo Vildoza, on bi nam dobrodošao. Ako Vildozu ostaviš tri puta samog, ubaciće jednu, a verovatno i dve. Ako ostaviš Mekintajera, to je pitanje, baciš novčić glava/pismo, više verujem da će biti 1/3, a više 0/3. Nije šuter, iako sebe ubeđuje da jeste. Igra maksimalno ono što mu se pruži prilika. Nije to dovoljno za jači i bolji rezultat Zvezde", rekao je Đurović u studiju "Arene sport".