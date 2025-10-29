Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć pred svojim navijačima Asvel rezultatom 79:65 u utakmici 7. kola Evrolige.

Zvezda je zabeležila i petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i nastavila fenomenalnu seriju pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića.

Nakon utakmice, o raznim temama je govorio čuveni trener Vlade Đurović.

Dotakao se Đurović u jednom momentu i Kodija Mekintajera, za kog tvrdi da nije pouzdan šuter, iako košarkaš smatra drugačije.

"Bilo koga iz Žalgirisa (Silvan Francisko, Najdžel Vilijams-Gos i Maodo Lo prim.out), bilo koga iz Reala (Fakundo Kampaco i Teo Maledon prim.out), recimo Vildoza, on bi nam dobrodošao. Ako Vildozu ostaviš tri puta samog, ubaciće jednu, a verovatno i dve. Ako ostaviš Mekintajera, to je pitanje, baciš novčić glava/pismo, više verujem da će biti 1/3, a više 0/3. Nije šuter, iako sebe ubeđuje da jeste. Igra maksimalno ono što mu se pruži prilika. Nije to dovoljno za jači i bolji rezultat Zvezde", rekao je Đurović u studiju "Arene sport".

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezdu već za dva dana očekuje novi izazov i gostovanju Makabiju, takođe u Beogradu, ali u hali "Pionir".

Asvel je upisao i peti poraz, a u narednom kolu gostuje Žalgirisu.

Kodi Miler Mekintajer povreda na meču Panatinaikos - Crvena zvezda Izvor: Arena 1 Premium