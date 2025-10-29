Slušaj vest

Kristina Tomić, prelepa novinarka Arene Sport, već odavno je osvojila simpatije navijača, ne samo svojim atraktivnim izgledom, već i profesionalnim pristupom.

Tokom duela Crvene zvezde i Asvela, u centru pažnje bio i jedan trenutak s poluvremena. Na kratak razgovor ispred Kristine stao je tada najbolji igrač utakmice, Čima Moneke, koji je briljirao na terenu.

Sjajni Nigerijac u dresu crveno-belih odigrao je meč sezone, postigavši 24 poena uz 7 skokova i 3 asistencije, a u kratkom razgovoru na poluvremenu samouvereno je najavio pobedu svog tima, što je na radost navijača na kraju i ostvario.

- Kontrolišete utakmicu, kako da nastavite sa vođstvom? - pitala je Kristina košarkaša Zvezde, koji je odgovorio:

- Odbrana! Primili smo osam poena u drugoj četvrtini! To je je**no dobro - rekao je Moneke.

Podsetimo, Zvezda je zabeležila i petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i nastavila fenomenalnu seriju pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića.

Zvezdu već za dva dana očekuje novi izazov i gostovanju Makabiju, takođe u Beogradu, ali u hali "Pionir".