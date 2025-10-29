Slušaj vest

Sada je i zvanično, novi košarkaš Partizana je proslavljeni plejmejker Nik Kalates, objavio je klub na društvenim mrežama i tako oduševio navijače.

- Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana - stoji u objavi Parnog valjka.

Posle teške povrede Karlika Džonsa, crno-beli su se bacili u potragu za novim plejmejkerom, a izbor je pao upravo na 36-godišnjeg košarkaša.

Podsetimo, Željko Obradović i Nik Kalates su zajedno osvojili titulu prvaka Evrolige 2011. godine sa Panatinaikosom, Grk je dva puta bio deo idealne petorke Evrolige, četiri puta najbolji asistent elitnog evropskog takmičenja...

Zbog ovih razloga veruje se da će Kaletes u velikoj meri pomoći crno-belima.

Ko je Nik Kalates?

Rođen je 7. februara 1989. godine u Kaselberiju, savezna država Florida, Sjedinjene Američke Države. Iako je rođen u SAD, Kalates poseduje i grčko državljanstvo, a najveći deo karijere proveo je nastupajući za grčke i evropske klubove.

Košarku je počeo da trenira u ranoj mladosti, a prve ozbiljnije korake napravio je tokom školovanja u SAD, gde je pokazao izuzetan talenat za igru na poziciji plejmejkera. Profesionalnu karijeru započeo je 2009. godine u redovima Panatinaikosa iz Atine, sa kojim je ostvario značajne uspehe, uključujući osvajanje titula u grčkom prvenstvu i Evroligi.

Tokom svoje karijere nastupao je i za nekoliko evropskih i američkih klubova, među kojima se izdvajaju Lokomotiva Kubanj iz Rusije, Barselona iz Španije i Fenerbahče iz Turske. Poznat je po tome što je jedan od najuspešnijih evropskih plejmejkera svoje generacije, sa izuzetnim osećajem za asistenciju i vođenje igre.

Kalates je dugi niz godina bio standardni član grčke reprezentacije, sa kojom je učestvovao na brojnim evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama.