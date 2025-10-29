Slušaj vest

Plejmejker Real Madrida, Fakundo Kampaco, izveo je neverovatan potez pred kraj prvog poluvremena u duelu protiv Bajerna.

Ubacio je trojku sa svoje polovine terena, i to leđima okrenut ka protivničkom košu. Iako je pogodak bio spektakularan, sudije ga nisu priznate jer je vreme već isteklo, što je pokazao ugašeni semafor.

Fakundo Kampaco prijateljski dočekan u Areni Foto: Petar Aleksić

Bivši igrač Crvene zvezde poznat je po svojim čarobnim asistencijama, ali ovog puta oduševio je navijače šutem koji je brzo postao hit na društvenim mrežama.

Spektakularan potez Fakunda Kampaca pogledajte u priloženom video snimku:

Bez sumnje, biće to jedan od najlepših nepriznatih koševa ove sezone.

