Izveštač Kurira iz Sofije, Dejan Ignjatović

Košarkaši Partizana u meču sedmog kola Evrolige gostuju Hapoelu iz Tel Aviva u Sofiji (sreda, 19.00), a bugarska policija spremno dočekuje Grobare na granici.

Na graničnom prelazu između Srbije i Bugarske primetan je veći broj policijskih snaga, u šta se možete uveriti na sledećim fotografijama.

Podsetimo, košarkaši Partizana protiv Hapoela će tražiti pobedu u Evroligi posle ubedljivog poraza od Pariza u Beogradu.

Hapoel je pokazao veliki kvalitet na startu sezone, te je takmičenje otvorio uz skor 5-1 i zbog toga je favorit protiv Partizana. Ipak, ni tim Željka Obradovića ne ide sa belom zastavom na ovo gostovanje, te se očekuje velika borba.

