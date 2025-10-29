Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20.05 gostovaće Makabiju u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu, a trener tima sa Malog Kalemegdana, Saša Obradović, izneo je očekivanja pred ovaj susret.

Prvo je Obradović rekao kako će najveće pojačanje Džered Batler igrati, a kako se Džordan Nvora očekuje u rosteru naredne nedelje. Zatim se Saša Obradović zadržao na Batleru za kog kaže da će ga postepeno uvoditi u sistem:

- Prvo treba videti koliko igrač može da prihvati informacija. Ne treba preterivati, igrati što jednostavnije... To može da bude dobro i za naš napad, koji mora da bude brži, što se tiče tranzicije i iskorišćavanja mis mečeva. Malo smo sporiji tu. Ipak je ovo nova ekipa, još igrači koje treba da integrišemo... Treba da imaš strpljenja i vremenom dopunjuješ taj neki 'plejbuk'.

1/11 Vidi galeriju Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osvrnuo se Obradović i na raspodelu minutaže protiv Asvela.

- Bila je i ideja da svi imaju raspoređenu minutažu u meču protiv Asvela, duga je sezona. Moramo da ih navikavamo na manje minute na terenu jer je to način da ih zadržiš sprenim. Moraju da budu svesni koliko su svi važni, a i sigurno je to malo teže za protivnički skauting. Dobro je što imamo balans na različitim pozicijama kako bi taj faktor iznenađenja mogao da deluje na protivnike.

BONUS VIDEO: