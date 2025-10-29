Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20.05 u dvorani "Aleksandar Nikolić" igraju meč osmog kola Evrolige protiv ekipe Makabija.

Na otvorenom treningu pred ovu utakmicu medijima se obratio i Džered Batler, najveće pojačanje crveno-belih.

Prvo je otkrio zbog čega je došao u Zvezdu.

- Glavni trener, navijači, šansa da igram, jednostavno je tako - kratko je rekao Batler, pa se osvrnuo na razgovor koji je imao sa Sašom Obradovićem:

- To je bilo podešavanje akcenta. Nakon desetak minuta sam razumeo malo više. Bio je to razgovor od 15-20 minuta, možete da osetite tu mudrost koju on donosi, to mi se dopalo.

Opet se osvrnuo na razloge dolaska.

- Znao sam nekoliko igrača koji igraju ovde, da su navijači sjajni. Nisam imao ništa više.

Posvetio je pažnju i saigračima

- Imamo dobar tim, hemija je tu, ovo je zabavan tim, dosta.

Zatim se osvrnuo na navijače za koje je imao i poruku.

- Sjajna je. Vrište sve vreme, to mi se sviđa. Sjajno je, osećam se cenjeno. Sviđa mi se kako vole košarku, to me inspiriše - istakao je Batler i na taj način bacio Delije u trans jer je jasno da je došao motivisan.

Govorio je i o privikavanju na evropsku košarku.

- Dobro je pitanje, mnogo ljudi mi je reklo da moram da uradim ovo, ovo, ovo. Ali po mom mišljenju to je samo košarka i neću da razmišljam previše.

Dotakao se i svoje igre.

- Trojke, dobra dodavanja, zabava i samopouzdanje. Osećam se dobro fizički, nisam igrao još, ali sam dobro.

Utakmicu protiv Asvela, ipak, nije gledao.

- Iskreno nisam gledao. Juče sam samo bio tu. Znam šta stavljam na sto, organizacija, šutiranje, odbrana, intenzitet, to donosim. Da igram svoj meč, da ne razmišljam mnogo, da budem ja - zaključio je Batler.

