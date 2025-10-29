Crvena zvezda 172 slobodna bacanja u Evroligi, Partizan 116.
tačne brojke
EVROLIGAŠKI PRESEK! Crvena zvezda izvela najviše slobodnih bacanja, Partizan na samom dnu kada je reč o penalima!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde vezali su pet pobeda u Evroligi nakon starta i 0-2 trenutno u samom vrhu tabele.
Sa druge strane Partizan je na učinku 3-3, uz jedan meč manje od Zvezde.
Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Kada je reč o statistici, Zvezda je lider Evrolige po broju izvedenih slobodnih, dok je Partizan na 19. mestu.
Zvezda je do sada, na sedam mečeva, izvela ukupno 172 slobodna bacanja i ubacila 125 - to je 72.67 posto sa linije penala.
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Partizan sa druge strane, nalazi se samo ispred Bajern Minehna sa 118 slobodnih bacanja na šest utakmica, od kojih je ubacio 90 - 77.59 posto.
Foto: Printscreen/Basketnews
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši