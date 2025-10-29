Slušaj vest

Dugo je Partizan čekao pojačanje na mestu plejmejkera posle povrede Karlika Džonsa i na kraju se strpljenje crno-belih konačno isplatilo.

Nik Kalates je i zvanično postao deo crno-bele porodici, potvrdio je Partizan na svojim zvaničnim kanalima.

Kalates - rekorder

Kalates je rekorder Evrolige po broju asistencija, ali i ukradenim loptama!

Iskusni grčki plej je upisao 2135 asistencija, oko 5.7 u proseku po meču - što ga čini suverenim statističkim liderom. Tu nije kraj, pošto je Kalates rekorder u još jednom paramentru!

Reč je o ukradenim loptama, gde je Kalates prvi na listi sa 460, tačnije 1.24 po meču.

Ništa od ovoga nije slučajno, a među navijačima Partizana i dalje postoji skeptici nakon dolaska Kalatesa u klub. Grk je u ovom momentu idealno rešenje, iako mu je 36 leta.

Biće zamena povređenom Karliku Džonsu, a dolazak Bruna Fernanda daće Partizanu dodatnu dimenziju u pik en rol igri, na realciji Kalates - Fernando.

Sada je sve na Željku Obradoviću koji ima zadatak da Kalatesa što pre uklopi u sistem igre Partizana.

Ko je Nik Kalates?

Rođen je 7. februara 1989. godine u Kaselberiju, savezna država Florida, Sjedinjene Američke Države. Iako je rođen u SAD, Kalates poseduje i grčko državljanstvo, a najveći deo karijere proveo je nastupajući za grčke i evropske klubove.

Košarku je počeo da trenira u ranoj mladosti, a prve ozbiljnije korake napravio je tokom školovanja u SAD, gde je pokazao izuzetan talenat za igru na poziciji plejmejkera.

Profesionalnu karijeru započeo je 2009. godine u redovima Panatinaikosa iz Atine, sa kojim je ostvario značajne uspehe, uključujući osvajanje titula u grčkom prvenstvu i Evroligi.

Tokom svoje karijere nastupao je i za nekoliko evropskih i američkih klubova, među kojima se izdvajaju Lokomotiva Kubanj iz Rusije, Barselona iz Španije i Fenerbahče iz Turske. Poznat je po tome što je jedan od najuspešnijih evropskih plejmejkera svoje generacije, sa izuzetnim osećajem za asistenciju i vođenje igre.

Kalates je dugi niz godina bio standardni član grčke reprezentacije, sa kojom je učestvovao na brojnim evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama.

