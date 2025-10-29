Slušaj vest

Meč Hapoela iz Tel Aviva i Partizana na programu je od 19.00 časova, a veliki broj Grobara je nekoliko sati pre početka utakmice stigao u glavni grad Buagrske.

Reporter Kurira se nalazi na licu mesta i prenosi dešavanja sa ulica Sofije.

Naime, Grobari u grupama idu ka hali u kojoj će biti odigran meč, a za petama su im pripadnici policije koji se trude da sve protekne u miru.

Pogledajte:

Kurir u Sofiji: Grobari krenuli na meč Hapoel - Partizan Izvor: Kurir sport

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN POTPISAO PRAVO POJAČANJE! Karlikova zamena - rekorder Evrolige u crno-belom dresu!
Karlik Džons
EvroligaEVROLIGAŠKI PRESEK! Crvena zvezda izvela najviše slobodnih bacanja, Partizan na samom dnu kada je reč o penalima!
KK Crvena zvezda
EvroligaBUGARSKA POLICIJA SPREMNA ZA GROBARE! Veliki broj organa reda na granici čeka navijače Partizana! (FOTO)
Bugarska policija dočekuje Grobare 3.jpg
Košarka"TEŠKO JE BEZ KARLIKA - TRUDIMO SE DA TO REŠIMO" Sterling Braun o velikom problemu crno-belih: Ne smemo dozvoliti da bilo šta poremeti našu hemiju!
Sterling Braun