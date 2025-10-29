Veliki broj Grobara stigao u Sofiju na meč Hapoela i Partizana.
Evroliga
KURIR U SOFIJI! Opsadno stanje u glavnom gradu Bugarske: Grobari krenuli na meč - policija im za petama
Meč Hapoela iz Tel Aviva i Partizana na programu je od 19.00 časova, a veliki broj Grobara je nekoliko sati pre početka utakmice stigao u glavni grad Buagrske.
Reporter Kurira se nalazi na licu mesta i prenosi dešavanja sa ulica Sofije.
Naime, Grobari u grupama idu ka hali u kojoj će biti odigran meč, a za petama su im pripadnici policije koji se trude da sve protekne u miru.
