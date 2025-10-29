Slušaj vest

Košarkaš Monaka Nemanja Nedović se oglasio zbog Nika Kalatesa koji je najnovije pojačanje Partizana.

Partizan je doveo veliko pojačanje na poziciji plejmejkera - iskusni Nik Kalates od danas je novi član crno-belih.

Nik Kalates Foto: AFP7 / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Vest o njegovom odlasku iz Monaka izazvala je brojne reakcije, a među prvima se oglasio i Nemanja Nedović, bivši košarkaš Crvene zvezde, a sada igrač tima iz Kneževine.

On je na svom Instagram profilu podelio objavu Monaka uz fotografiju i poruku zahvalnosti upućenu Kalatesu, na kojoj je stajalo jednostavno - "Hvala"!

Nemanja Nedović Nik Kalates
Nemanja Nedović Nik Kalates Foto: Printscreen/Instagram/neda1624

Nemanja Nedovic Izvor: MONDO/Nenad Lalović