Nemanja Nedović o novom pojačanju Partizana!
HAOS NA INSTAGRAMU! Nemanja Nedović se javio zbog Partizana - "delije" besne!
Košarkaš Monaka Nemanja Nedović se oglasio zbog Nika Kalatesa koji je najnovije pojačanje Partizana.
Partizan je doveo veliko pojačanje na poziciji plejmejkera - iskusni Nik Kalates od danas je novi član crno-belih.
Nik Kalates Foto: AFP7 / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Vest o njegovom odlasku iz Monaka izazvala je brojne reakcije, a među prvima se oglasio i Nemanja Nedović, bivši košarkaš Crvene zvezde, a sada igrač tima iz Kneževine.
On je na svom Instagram profilu podelio objavu Monaka uz fotografiju i poruku zahvalnosti upućenu Kalatesu, na kojoj je stajalo jednostavno - "Hvala"!
Nemanja Nedović Nik Kalates Foto: Printscreen/Instagram/neda1624
