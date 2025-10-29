7. kolo Evrolige
PARTIZAN KLIZI KA DNU - ZVEZDA SVE BLIŽE SAMOM VRHU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crno-belih u Sofiji
Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoela u Sofiji rezultatom 97:84 u utakmici 7. kola Evrolige.
Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada je u grupi timova koji imaju skor 3-4.
Crno-beli su zbog slabije koš razlike trenutno tek na 15. mestu na tabeli.
Sa druge strane Crvena zvezda je nakon pete uzastopne pobede na visokom trećem mestu Evrolige sa skorom 5-2.
Hapoel je trenutno lider na tabeli i jedini ima skor 6-1.
Evo kako izgleda tabela Evrolige nakon nekompletnog 7. kola.
Foto: prinetscreen
