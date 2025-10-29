Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoela u Sofiji rezultatom 97:84 u utakmici 7. kola Evrolige.

Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada  je u grupi timova koji imaju skor 3-4.

Crno-beli su zbog slabije koš razlike trenutno tek na 15. mestu na tabeli.

Sa druge strane Crvena zvezda je nakon pete uzastopne pobede na visokom trećem mestu Evrolige sa skorom 5-2.

Hapoel je trenutno lider na tabeli i jedini ima skor 6-1.

Evo kako izgleda tabela Evrolige nakon nekompletnog 7. kola.

jgjjfgjfffj.jpg
Foto: prinetscreen

