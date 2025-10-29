Slušaj vest

Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada je u grupi timova koji imaju skor 3-4.

Posle meča za medije je govorio je trener crno-belih Željko Obradović.

Obradović je između ostalog upitan o novom pojačanju Niku Kalatesu.

"Kalates je sa nama u Sofiji i ujutru će odraditi prvi trening sa ekipom", rekao je Obradović.

Pretpostavlja se da ove reči Obradovića znače da će Kalates debitovati već u petak protiv Barselone.

Poslušajte šta je još rekao Željko Obradović.

Željko Obradović, Partizan, Hapoel Izvor: Kurir

Obradović je potom govorio i na konferencije za medije.

"Dva različita dela utakmice, bilo je blizu, pravili smo neke greške, a u drugom delu je bilo drugačije. Bila je drugačija slika – naša odbrana je bila užasna i Hapoel je zaslužio da pobedi", rekao je Obradović.

Pošto nije bilo novinarskih pitanja, Obradović je napustio salu nakon uvodnoh izlaganja.