KALATES JE U SOFIJI! Obradović šokirao izjavom: Grk spreman za Barselonu?
Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada je u grupi timova koji imaju skor 3-4.
Posle meča za medije je govorio je trener crno-belih Željko Obradović.
Obradović je između ostalog upitan o novom pojačanju Niku Kalatesu.
"Kalates je sa nama u Sofiji i ujutru će odraditi prvi trening sa ekipom", rekao je Obradović.
Pretpostavlja se da ove reči Obradovića znače da će Kalates debitovati već u petak protiv Barselone.
Poslušajte šta je još rekao Željko Obradović.
Obradović je potom govorio i na konferencije za medije.
"Dva različita dela utakmice, bilo je blizu, pravili smo neke greške, a u drugom delu je bilo drugačije. Bila je drugačija slika – naša odbrana je bila užasna i Hapoel je zaslužio da pobedi", rekao je Obradović.
Pošto nije bilo novinarskih pitanja, Obradović je napustio salu nakon uvodnoh izlaganja.