Novi poraz Partizana, drugi vezani u Evroligi pred dolazak Barselone u Beogradsku arenu u petak od 20.00.

Partizan je protiv Hapoela ponovo pokazao svoju tamnu stranu, a ona se zove "crni minuti. Na kraju, crno-beli su poraženi sa 97:84.

Isto se dešavalo Partizanu i protiv Anadolu Efesa, pa i Olimpije Milana, a i Baskonija je poražena uz velike oscilacije.

Ruku na srce, Partizan je kao i protiv Pariza igrao bez plejmejkera, pa ne možemo biti grubi u oceni igre tima Željka Obradovića.

Publici se predstavio i Bruno Fernando, koji je u momentu podsetio na Matijasa Lesora od pred tri sezone.

Ipak, košarka se igra 40 minuta, a oscilacije u igri Partizana, bez obzira na čudan sudijski kriterijum, mnogo koštaju crno-bele.

Džabari Parker "nestao" i u Sofiji

Šta reći o najvećem pojačanju Partizana u istoriji, Džabariju Parkeru? Nekada drugi pik na NBA draftu odigrao je dve odlične sezone u Barseloni, a sve ono što je pogađao u dresu Katalonaca, u Partizanu ne može...

Njegova energija i odluke u odbranu, za sada, deluju komično, a od njega se najviše očekivalo. Željko Obradović je pokušao da sa Džonsom i Fernnadom igra na 4 i 5, pošto od Parkera ni na ovom meču nije bilo ništa. Parker u jednom momentu nije ni znao da je Partizan bio u bonusu, pa se čudio kada je to video nakon e faula za dva bacanja.

Nije dobro...

Ipak, nije sve tako crno. Fernando je pokazao energiju i kvalitet, a kada se i "kršteni" plej vrati u tim Partizana, crno-bele čekaju bolji dani. Izdanje protiv Hapoela nije bilo rđavo, a posle Barselone, Partizan će imati nešto lakši rapsored sa dužim rosterom.

