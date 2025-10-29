Slušaj vest

Trener Hapoela Dimitris Itudis istakao je da odbrana u drugom poluvremenu je donela pravagu u pobedi protiv Partizana.

Hapoel je tako stigao do učinka od šest pobeda i jednog poraza i tako su se osamili na vrhu tabele Evrolige.

- Dali smo 54 poena u drugom, više asistencija, bolji spejsing, bolja odbrana. Mi smo novi tim, još se upoznajemo, svaki put moramo da žrtvujemo neke stvari, svaka čast igračima. Dobar nastup i dobar završetak, zabeležili smo pobedu, iako nismo igrali dobro - rekao je Itudis i nastavio:

- Uvek smo zahvalni vlasncima kluba koji su investirali u ovaj klub. Igramo na neutralnom terenu, stalno smo u avionu i zato želimo da prihvatimo ovaj izazov. Uvek imamo igrače koje donose razliku, danas je Vasa imao naspram sebe Bongu, Malkom je igrač koji igra dobro na obe strane terena.

Košarkaši Hapoela u narendom kolu kao gosti će igrati protiv Olimpijakosa, dok Partizan koji je sada na učinku od tri pobeda i četiri poraza će u Beogradskoj areni dočekati Barselonu.

