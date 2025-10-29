Brutalno zakucavanje Bruna Fernanda.
jako
OVAKO JE BRUNO PODSETIO NA LESORA! Ludi potez novog centra Partizana! (VIDEO)
Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoel Tel Aviva sa 97:84 u sedmom kolu Evrolige.
Bruno Fernando, novi centar Partizana, debitovao je na ovoj utakmici i odmah je imao sjajnu zakucacanje!
Bruno Fernando Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Erupcija navijača je nastala Bruno Fernando pokazao šta će doneti Partizanu. Nakon što se upisao sa linije za slobodna bacanja, "navukao je kapuljaču" i efektnim zakucavanjem digao navijače na noge.
Bilo je to više nego efektno zakucavanje, u stilu ljubimca crno-bele publike, Matijasa Lesora.
