Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoel Tel Aviva sa 97:84 u sedmom kolu Evrolige.

Bruno Fernando, novi centar Partizana, debitovao je na ovoj utakmici i odmah je imao sjajnu zakucacanje!

Erupcija navijača je nastala Bruno Fernando pokazao šta će doneti Partizanu. Nakon što se upisao sa linije za slobodna bacanja, "navukao je kapuljaču" i efektnim zakucavanjem digao navijače na noge.

Bilo je to više nego efektno zakucavanje, u stilu ljubimca crno-bele publike, Matijasa Lesora.

