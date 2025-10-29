Hapoel zabeležio i šesti trijumf u Evroligi
VLASNIK HAPOELA PRESREĆAN NAKON TRIJUMFA NAD PARTIZANOM: Oni su sjajan tim, imali smo sreće...
Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada je u grupi timova koji imaju skor 3-4.
Ofer Janaj, prvi čovek Hapoela, oglasio se nakon trijumfa njegovog tima nad beogradskim Partizanom.
"Partizan je sjajan tim i imali smo sreće što smo igrali dok su u skraćenoj rotaciji. Kada se vaši povređeni igrači vrate, bićete sila! Sjajno je iskustvo imati toliko navijača Partizana u Sofiji. Srećni smo što smo imali šansu da vas ugostimo i hvala što ste nam pomogli da se spremimo za Olimpijakos", rekao je Janaj.
