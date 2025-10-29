"Partizan je sjajan tim i imali smo sreće što smo igrali dok su u skraćenoj rotaciji. Kada se vaši povređeni igrači vrate, bićete sila! Sjajno je iskustvo imati toliko navijača Partizana u Sofiji. Srećni smo što smo imali šansu da vas ugostimo i hvala što ste nam pomogli da se spremimo za Olimpijakos", rekao je Janaj.