Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoela u Sofiji rezultatom 97:84 u utakmici 7. kola Evrolige.

Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada je u grupi timova koji imaju skor 3-4.

Ofer Janaj, prvi čovek Hapoela, oglasio se nakon trijumfa njegovog tima nad beogradskim Partizanom.

"Partizan je sjajan tim i imali smo sreće što smo igrali dok su u skraćenoj rotaciji. Kada se vaši povređeni igrači vrate, bićete sila! Sjajno je iskustvo imati toliko navijača Partizana u Sofiji. Srećni smo što smo imali šansu da vas ugostimo i hvala što ste nam pomogli da se spremimo za Olimpijakos", rekao je Janaj.

Vasa Micić, Hapoel, Partizan Izvor: Kurir