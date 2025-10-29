Slušaj vest

Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju i sada je u grupi timova koji imaju skor 3-4.

Posle meča za medije je govorio je reprezentativac Srbije i igrač Hapoela Vasa Micić.

"Iskreno meni je delovalo kao da traje večnost. Imali smo jako dobar kraj treće i početak četvrte deonice od strane naših igrača, koji su bili na terenu. Napravili su rezultat. Istrajnost naša da se njihovi nedostaci napadaju je odlučila. Ja ne znam kako sa strane izgleda. Postoji želja da se prilagodimo. Postoji jedinstvo, to je dobro, rekao bi da smo prilično dobro izgledali", rekao je Micić.

O šansama Partizana i Crvene zvezde.

"Ja stvarno ne gledam košarku, ali to nije da ja ne volim košarku. Ali mi je malo previše u životu da pratim preko 100 utakmica godišnje, ja se fokusiran na ono što je do mene. Trudim se da treniram što više mogu. Slabo pratim, ali vidim rezultate. Stvarno svaka čast Zvezdi, ja sam rekao drugu da oni mogu da daleko dogujraju. Partizan ima peh što su im igrači povređeni, ali ima vremena da se sve preokrene".

Kakoi se prilagodio ovde u Hapoelu.

"Meni je sve to nekako interesnatno, nije bilo sjajno leto, ali usmeren sam na sebe da gledam svoje dvorište. Milsim da usmerenost na rad mi pomaže, bio sam jako poželjan od stane Hapoela, što mi olakšava. Da li smo prvi ili ne to mije toliko bitno".

"Ja sam neko od igrača koji mora da ima minute, koji mora da bude na terenu. Da imam pravo na grešku i da se izvučem. Mislim da sam bio dobar"

1/5 Vidi galeriju Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Kako je bilo igrati protiv Vanje Marinkovića.

"Nije me namučio na terenu, nego sad smo se u teretani ispričali, napravili smo super konekciju letos, izutetno crn humor, ja to volim kod njega. Drago mi je što sad može da igra, družili smo se sada posle utakmice".

Prokomentarisao je imenovanje Dušana Alimpijevića za selektora Srbije.

"Čuo sam se sa njim pre dva dana. Prelep poziv, to je najveći da budeš selektor. Nadam se da ćemo svi učestvoati u prozorima da pomognemo u prozorimo. Mlada ali iskusna snaga, objekitno gledano borac, ne odustaje, pa verujem da ćemo svi uspeti"

Vasa Micić, Hapoel, Partizan Izvor: Kurir

Željko Obradović, Partizan, Hapoel Izvor: Kurir