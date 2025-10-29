Obe ekipe su upisale po četiri pobede i tri poraza i nalaze se među timovima koji zauzimaju od petog do 10. mesta na tabeli
EVROLIGA
KNEŽEVI SLAVILI U PIREJU: Monako u Atini pobedio Olimpijakos
Košarkaši Monaka pobedili su na gostujućem terenu u Atini Olimpijakos 92:87 (16:20, 21:18, 27:22, 28:27), u sedmom kolu Evrolige.Monako je do pobede predvodio Alfa Dijalo sa 27 poena.
Najefikasniji kod Olimpijakosa bili su Tajler Dorsi sa 23, Saša Vezenkov sa 17 i srpski reprezentativac Nikola Milutinov sa 14 poena.
Igrači Olimpijakosa na meču protiv Makabija Foto: Starsport
Obe ekipe su upisale po četiri pobede i tri poraza i nalaze se među timovima koji zauzimaju od petog do 10. mesta na tabeli.
U narednom kolu, Monako će dočekati Panatinaikos, dok će Olimpijakos ugostiti Hapoel.
