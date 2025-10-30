Zanimljiva objava gazde Hapoela.
IZRAELSKI MILIJARDER "SKINUO KAPU" CRNO-BELIMA! Oglasio se na društvenim mrežama i jasno poručio: Imali smo sreće, Partizan će biti sila!
Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, izraelski milijarder Ofer Janaj, oglasio se nakon trijumfa svog tima nad Partizanom.
Podsetimo, Hapoel je u sedmom kolu Evrolige savladao oslabljene crno-bele u Sofiji rezultatom 97:84.
Nakon meča gazda izraelskog tima podelio je svoje utiske na društvenim mrežama.
"Partizan je sjajan tim i imali smo sreće što smo igrali dok su u skraćenoj rotaciji. Kada se vaši povređeni igrači vrate, bićete sila! Sjajno je iskustvo imati toliko navijača Partizana u Sofiji. Srećni smo što smo imali šansu da vas ugostimo i hvala što ste nam pomogli da se spremimo za Olimpijakos", poručio je Janaj.
