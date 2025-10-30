Slušaj vest

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, izraelski milijarder Ofer Janaj, oglasio se nakon trijumfa svog tima nad Partizanom.

Podsetimo, Hapoel je u sedmom kolu Evrolige savladao oslabljene crno-bele u Sofiji rezultatom 97:84.

Nakon meča gazda izraelskog tima podelio je svoje utiske na društvenim mrežama.

"Partizan je sjajan tim i imali smo sreće što smo igrali dok su u skraćenoj rotaciji. Kada se vaši povređeni igrači vrate, bićete sila! Sjajno je iskustvo imati toliko navijača Partizana u Sofiji. Srećni smo što smo imali šansu da vas ugostimo i hvala što ste nam pomogli da se spremimo za Olimpijakos", poručio je Janaj.

Kurir sport

Ne propustiteEvroligaKALATES JE U SOFIJI! Obradović šokirao izjavom: Grk spreman za Barselonu?
Željko Obradović
EvroligaITUDIS POBEDIO KUMA PA OTVORIO DUŠU! Trener Hapoela posle trijumfa nad Partizanom!
EvroligaCRNI MINUTI PARTIZANA! Kada će prestati i ko je kriv za novi poraz crno-belih? Teško je igrati bez pleja, budimo realni...
KK Partizan
Evroliga"I OVE GODINE MUČENJE - I OVE GODINE NIŠTA" Grobari razočarani: Sledeće kolo Barsa nastavlja svoj niz...
KK Partizan

Željko Obradović, Partizan, Hapoel Izvor: Kurir