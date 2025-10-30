Slušaj vest

Trener Hapoela iz Tel Aviva, čuveni grčki košarkaški stručnjak Dimitris Itudis, govorio je nakon meča sa Partizanom o odnosu sa Željkom Obradovićem.

Dugogodišnji saradnici, prijatelji i kumovi, bili su na suprtotnim stranama parketa sinoć u Sofiji, a učenik je ovaj put bio bolji od svog učitelja. Itudisov Hapoel savladao je Partizan u sedmom kolu Evrolige rezultatom 97:84.

Nakon meča, grčki trener je za "Arenu sport" na srpskom jeziku govorio o svom mentoru i dobrom prijatelju.

"Željko je najbolji trener na svetu za mene, privilegija je bila raditi sa njim, pričati o životu, o porodici, on je moj kum. On je mnogo generacija terao da se bave košarkom, svojim stilom i načinom košarke pokazivao je put", kaže Itudis i dodaje:

"Volim njega i njegovu porodicu, želim mu sve najbolje. Ali kad igramo jedan protiv drugog ne igram protiv njega, ne igram protiv Željka, nego protiv Partizana".

Kurir sport

Ne propustiteEvroligaIZRAELSKI MILIJARDER "SKINUO KAPU" CRNO-BELIMA! Oglasio se na društvenim mrežama i jasno poručio: Imali smo sreće, Partizan će biti sila!
Untitled.jpg
EvroligaMICIĆ SE ČUO SA ALIMPIJEVIĆEM: Srpski as pohvalio Zvezdu i objasnio šta je presudilo protiv Partizana...
Vasa Micić, Hapoel
EvroligaKALATES JE U SOFIJI! Obradović šokirao izjavom: Grk spreman za Barselonu?
Željko Obradović
EvroligaCRNI MINUTI PARTIZANA! Kada će prestati i ko je kriv za novi poraz crno-belih? Teško je igrati bez pleja, budimo realni...
KK Partizan

Željko Obradović, Partizan, Hapoel Izvor: Kurir