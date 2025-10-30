"NE IGRAM PROTIV ŽELJKA, NEGO PROTIV PARTIZANA" Itudis na srpskom govorio o odnosu sa Obradovićem: On je moj kum! Volim njega i njegovu porodicu!
Trener Hapoela iz Tel Aviva, čuveni grčki košarkaški stručnjak Dimitris Itudis, govorio je nakon meča sa Partizanom o odnosu sa Željkom Obradovićem.
Dugogodišnji saradnici, prijatelji i kumovi, bili su na suprtotnim stranama parketa sinoć u Sofiji, a učenik je ovaj put bio bolji od svog učitelja. Itudisov Hapoel savladao je Partizan u sedmom kolu Evrolige rezultatom 97:84.
Nakon meča, grčki trener je za "Arenu sport" na srpskom jeziku govorio o svom mentoru i dobrom prijatelju.
"Željko je najbolji trener na svetu za mene, privilegija je bila raditi sa njim, pričati o životu, o porodici, on je moj kum. On je mnogo generacija terao da se bave košarkom, svojim stilom i načinom košarke pokazivao je put", kaže Itudis i dodaje:
"Volim njega i njegovu porodicu, želim mu sve najbolje. Ali kad igramo jedan protiv drugog ne igram protiv njega, ne igram protiv Željka, nego protiv Partizana".
