Legendarni evroligaški plej, Nik Kalates, stigao je u Partizan, a scena sa poslednjeg treninga crno-belih oduševila je sve Grobare.

Kalates je već istrčao na teren i trenirao je sa igračima Partizana, a navijače raduje i to što je registrovan za evroligaške mečeve, te će igrati protiv Barselone (petak, 20.30).

Partizan je posle povreda Karlika Džonsa i Šejka Miltona morao da reaguje, izbor je pao na Nika Kalatesa i videćemo koliko će on pomoći crno-belima.

Podsetimo, u Partizan je stigao i centar Bruno Fernando koji je imao priliku da debituje protiv Hapoela u Sofiji, u meču u kom su crno-beli poraženi rezultatom 97:84.

Partizan posle sedam utakmica ima skor 3-4.

