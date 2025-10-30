Slušaj vest

Izraelci će biti samo nominalni domaćini u popularnom "Pioniru", a očekuje se da srpski tim ima podršku 700 svojih navijača na tribinama kultne hale kao dodatni podstrek da nastavi sa serijom pobeda u elitnom evroligaškom takmičenju.

Makabi je trenutno na skoru 2-5, dok ekipa trenera Saše Obradovića ima dijametralno suprotan učinak.

Trener "Ponosa Izraela" Oded Kataš smatra da će se Zvezda osećati kao domaćin.

- Zvezda je tim sa odličnom formom i pet uzastopnih pobeda. Sutra je takođe neka vrsta domaće utakmice za njih. Oni su veoma agresivan tim koji igra sa puno samopouzdanja. Ofanzivni su tim koji skače. Moramo biti veoma agresivni i raditi na skokovima. Ovo je nešto što nam je veoma važno, videli smo da nas je to koštalo protiv Panatinaikosa - rekao je Kataš.

Sličnog je mišljenja i zvezda Makabija Loni Voker.

- Moramo biti fokusirani, iskoristiti dobre trenutke tokom utakmice. Mislim da moramo biti fizički aktivni od samog početka. To je kao još jedna domaća utakmica za Zvezdu. Daće sve od sebe, moramo biti tamo - istakao je Voker.

