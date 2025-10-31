Zbog aktuelne političke situacije Fenerbahče i Efes izgubili su ove sezone domaćinstvo protiv izraelskih timova.
evroliga
IZRAELCI NE MOGU U TURSKU! Poznato gde će Fener dočekati Makabi i Hapoel!
Makabi i Hapoel iz Tel Aviva ne mogu da igraju u Turskoj, pa su Efes i Fenerbahče prinuđeni pronađu drugo rešenje.
Efes je već odigrao svoje mečeve protiv izraelskih timova u Podgorici, a Fenerbahče je odlučio da iste rivale dočeka u Minhenu, gde ovaj klub ima ogromnu bazu svojih navijača.
Turski mediji prenose da je šampion Evrope dobio usmeno odobrenje od Evrolige i započeo pripreme za organizaciju ovih utakmica.
Mečevi će biti odigrani u dvorani Bajerna pred navijačima.
Podsetimo, Fener će 11. novembra dočekati Makabi, a dva dana kasnije očekuje ih okršaj sa Hapoelom.
Kurir sport
