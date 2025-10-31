Slušaj vest

Makabi i Hapoel iz Tel Aviva ne mogu da igraju u Turskoj, pa su Efes i Fenerbahče prinuđeni pronađu drugo rešenje.

Efes je već odigrao svoje mečeve protiv izraelskih timova u Podgorici, a Fenerbahče je odlučio da iste rivale dočeka u Minhenu, gde ovaj klub ima ogromnu bazu svojih navijača.

Turski mediji prenose da je šampion Evrope dobio usmeno odobrenje od Evrolige i započeo pripreme za organizaciju ovih utakmica.

Mečevi će biti odigrani u dvorani Bajerna pred navijačima.

Podsetimo, Fener će 11. novembra dočekati Makabi, a dva dana kasnije očekuje ih okršaj sa Hapoelom.

