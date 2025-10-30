Slušaj vest

Nik Kalates stigao je u Partizan, odradio prvi trening sa ekipom, a očekuje se da će debitovati na meču protiv Barselone (petak, 20.30).

Sada je legendarni plej dao i prvu izjavu od dolaska u crno-beli tabor.

"Osećam se odlično. Treba malo vremena da se priviknem da igram sa momcima i te stvari, ali su vrlo gostoprimljivi. Uzbuđen sam što sam ovde", rekao je Kalates, pa se osvrnuo na sastav Barselone:

"Imaju mnogo dobrih igrača, dobrih bekova, odbrana i onda ako uspemo da imamo dobru odbranu omogućiće nam puno trčanja pred domaćin navijačima".

