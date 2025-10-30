Nik Kalates dao je prvu izjavu za medije od dolaska u tim Partizana
EVROLIGA
NIK KALATES SE OGLASIO PRVI PUT OD DOLASKA U PARTIZAN! Legendarni plej poslao je ovu poruku pred debi i meč protiv Barselone!
Slušaj vest
Nik Kalates stigao je u Partizan, odradio prvi trening sa ekipom, a očekuje se da će debitovati na meču protiv Barselone (petak, 20.30).
Sada je legendarni plej dao i prvu izjavu od dolaska u crno-beli tabor.
"Osećam se odlično. Treba malo vremena da se priviknem da igram sa momcima i te stvari, ali su vrlo gostoprimljivi. Uzbuđen sam što sam ovde", rekao je Kalates, pa se osvrnuo na sastav Barselone:
Nik Kalates Foto: AFP7 / Zuma Press / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
"Imaju mnogo dobrih igrača, dobrih bekova, odbrana i onda ako uspemo da imamo dobru odbranu omogućiće nam puno trčanja pred domaćin navijačima".
Šta vi mislite, da li je Nik Kalates pravo pojačanje za Partizan? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Da li bi Nik Kalates bio pravi izbor za Partizan?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši