Željko Obradović izneo je svoja očekivanja pred utakmicu koju će Partizan igrati protiv Barselone
EVROLIGA
ŽELJKO OBRADOVIĆ SE OGLASIO PRED MEČ PROTIV BARSELONE: "Imali su dan više za odmor, to može da znači..."
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni igraju meč osmog kola Evrolige protiv Barselone.
Očekivanja pred ovaj meč izneo je trener crno-belih, Željko Obradović.
Željko Obradović Foto: Starsport
Vidi galeriju
- Iskoristili smo opciju da treniramo ovde, kako bi u Beogradu imali slobodno. Šteta je što smo protiv Hapoela imali mnogo dobrih minuta, a crni minuti su doveli do toga da izgubimo meč. Reagovali smo jutros na treningu, i čekamo Barselonu u petak. Ona je imala dan više odmora, što u ovakvom kalendaru može mnogo da znači. Krasi nas borbenost, i apelujem na navijače da budu jedinstveni s obzirom na prethodna dešavanja. Neka pomognu igračima atmosferom koja nas je krasila godinama unazad - rekao je Obradović.
BONUS VIDEO:
Reaguj
2