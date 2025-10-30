- Iskoristili smo opciju da treniramo ovde, kako bi u Beogradu imali slobodno. Šteta je što smo protiv Hapoela imali mnogo dobrih minuta, a crni minuti su doveli do toga da izgubimo meč. Reagovali smo jutros na treningu, i čekamo Barselonu u petak. Ona je imala dan više odmora, što u ovakvom kalendaru može mnogo da znači. Krasi nas borbenost, i apelujem na navijače da budu jedinstveni s obzirom na prethodna dešavanja. Neka pomognu igračima atmosferom koja nas je krasila godinama unazad - rekao je Obradović.